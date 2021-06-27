Sultangazi'de uçurumdan düşen genç kız hayatını kaybetti

Sultangazi'de 16 yaşındaki genç kız taş ocakları çevresinde bulunan bir uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Sultangazi'de 16 yaşındaki genç kız taş ocakları çevresinde bulunan bir uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, bu akşam saat 19.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Elif Ç., 2 kız 2 erkek arkadaşıyla birlikte Cebeci Mahallesi'nde bulunan taş ocakları mevkiine piknik yapmak için geldi. Elif Ç. henüz bilinmeyen bir sebeple uçurumdan gölet kenarına düşerek hayatını kaybetti. Elif Ç'nin 2 erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken 2 kız arkadaşı ise polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Uçurumun dibinde bulunan gölet, itfaiye ekiplerinin genç kıza ulaşmasını zorlaştırsa da, saatler süren çalışma sonucunda bot ile geçilerek kızın yanına ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleriyle birlikte bota binen sağlık ekipleri genç kızın düştüğü yere gitti. Genç kızın düştüğü yerde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri Elif Ç'nin ölüm nedeni için incelemelerde bulundu. Elif Ç'nin cansız bedeni detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı