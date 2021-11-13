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Son Dakika | Sultangazi'de üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sultangazi'de üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Mahmut Bey Kavşağı'nda seyir halinde olan 34 BY 8837 plakalı minibüsün sürücüsü Şaban Y. karıştığı maddi hasarlı kazanın tutanağını düzenlemek amacıyla aracı uygun bir yere park etmek üzere ilerledi.

Araç, Arnavutköy Yolu Habipler mevkisinde, sürücü Şaban Y'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Takla atan minibüs, karşı yönden gelen Muhsin M. idaresindeki 34 KB 1996 plakalı otomobille ardından Mustafa Ç. yönetimindeki 34 ZB 5044 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, üç aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Şaban Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Son Dakika | Sultangazi'de üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son Dakika | Sultangazi'de üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son Dakika | Sultangazi'de üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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