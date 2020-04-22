Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada
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Sultangazi, 3. Sayfa

Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada

Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

22.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:06
Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada

Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de seyir halindeki tramvay İETT otobüsüne çarparak raydan çıkmış, olayda 2 kişi yaralanmıştı. Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tramvay yolun karşısına geçmeye çalışan İETT otobüsüne çarpıyor. Çarpmayla birlikte raydan çıkan tramvay, otobüsü de sürüklüyor. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da büyük korku yaşayarak kaçışıyor.

Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada

Kaynak: İHA

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