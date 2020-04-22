Sultangazi'de tramvay raylara tekrar oturtuldu
SULTANGAZİ'de İETT otobüsüne çarparak raydan çıkan tramvay yaklaşık 4 buçuk saat süren çalışmaların ardından tekrar rayına oturtturuldu.
22.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:11
-SULTANGAZİ'de İETT otobüsüne çarparak raydan çıkan tramvay yaklaşık 4 buçuk saat süren çalışmaların ardından tekrar rayına oturtturuldu.
- İstanbul
Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvay, İETT otobüsüyle çarpışmış ve raydan çıkmıştı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kaza da 2 kişi de yaralanmıştı. Otobüs kaza noktasından kaldırılırken, çok sayıda ekip tramvayın rayına tekrar oturtulması için çalışma başlatmıştı. Raydan çıkan tramvay vinçler yardımıyla kaldırılarak yaklaşık 4 buçuk saatlik çalışmanın ardından tekrar raylara oturtuldu. Bir başka tramvay yardımıyla da raydan çıkan tramvay çekildi. Kaza nedeniyle Topkapı-50.Yıl Baştabya durakları arasında yapılan seferlerin de, tramvay yolundaki temizlik çalışmalarının ardından tekrar normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA