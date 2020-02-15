Sultangazi'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
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Sultangazi'de trafoda çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de bir trafo merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:37
Sultangazi'de trafoda çıkan yangın söndürüldü

'de bir trafo merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2547 Sokak'taki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sultangazi'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
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