: Sultangazi'de trafoda çıkan yangın söndürüldü

15.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:37

Sultangazi'de bir trafo merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2547 Sokak'taki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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