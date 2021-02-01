Sultangazi'de trafik magandası kamerada
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Sultangazi'de trafik magandası kamerada

01.02.2021 09:52 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:08
Sultangazi'de trafik magandası kamerada

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasın da trafikte tehlikeyi hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı.

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasın da trafikte tehlikeyi hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, sokak ortasında adeta zigzag çizdi.

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2384 Sokak'ta tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü korku dolu anlar yaşattı. Sokak ortasında 34 FM 2208 plakalı otomobiliyle 'drift' yaparak ilerleyen sürücü hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Sokak ortasında uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda bir süre sonra gözden kayboldu. Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde, makas atarak ilerleyen sürücünün karşı yönden gelen bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Buna rağmen makas atarak ilerlemeye devam eden sürücüye bir başka araç sürücüsünün kornaya basarak tepki gösterdiği duyuluyor.


Sultangazi'de trafik magandası kamerada
Sultangazi'de trafik magandası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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