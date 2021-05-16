Son dakika haberi | Sultangazi'de trafik kazasında 5 kişi yaralanırken evcil tavşan öldü

Edinilen son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de kavşaktaki trafik ışıklarında otomobilin taksiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

SULTANGAZİ'de kavşaktaki trafik ışıklarında otomobilin taksiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada taksideki yolcuya ait olduğu öğrenilen bir evcil tavşan ölürken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Gafur Çelik, kullandığı 34 TJJ 38 plakalı taksi ile kavşaktaki trafik ışıklarından sağa dönmek istedi. O sırada arkasından gelen 34 DML 150 plakalı İbrahim Çiçek yönetimindeki otomobil, duramayarak taksiye çarptı. Kazada takside bulunan 1'i şoför 2 yolcu ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Takside bulunan yolculardan birine ait olduğu öğrenilen evcil bir tavşan olay yerinde öldü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 5 yaralıyı Sultangazi Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı