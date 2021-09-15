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Sultangazi'de ticari taksi böyle takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de ticari taksi böyle takla attı Ticari taksisinin takla attığı o anlar kamerada Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari taksi sürücüsü kaldırıma çarparak takla attı.

Sultangazi'de ticari taksi böyle takla attı

Ticari taksisinin takla attığı o anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari taksi sürücüsü kaldırıma çarparak takla attı. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, bölgede kısa süre yoğunluk yaşandı. Taksinin takla atma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Lütfi Aykaç Bulvarı ile Abdi İpekçi caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, viraja hızlı giren 34 TCH 10 plakalı ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp, takla attı. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, ters dönen araç vatandaşlar tarafından çevrildi. ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sürücüye alkol testi yaptı. Test sonucunda sürücünün alkol almadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli yoğunluk yaşandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de ticari taksi böyle takla attı

Sultangazi'de ticari taksi böyle takla attı

Sultangazi'de ticari taksi böyle takla attı

Sultangazi'de ticari taksi böyle takla attı

Sultangazi'de ticari taksi böyle takla attı

Sultangazi'de ticari taksi böyle takla attı

Sultangazi'de ticari taksi böyle takla attı
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