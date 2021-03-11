SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C OPERASYONU HELİKOPTER KAMERASINDA 5 GÖZALTI
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SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C OPERASYONU HELİKOPTER KAMERASINDA 5 GÖZALTI

11.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:11

Ali Çağlar TIMBEK İSTANBUL DHASultangazi'de, dergi merkezi olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

Ali Çağlar TIMBEK İSTANBUL DHA

Sultangazi'de, dergi merkezi olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları belirtilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, adresteki 6 çelik kapıdan 2'sinin oksijen tüpüyle kesilerek, gizli odalara girilmesi sonucu yakalandıkları bildirildi. Terör örgütünün yurt dışında bulunan merkez komitesinin, dergi aracılığıyla örgüt üyelerine eylem için şifreli mesajlar ilettiğinin tespit edildiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yaptığı belirtildi. Çalışmalarda; örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden ve örgütün yayın organı olarak bilinen Sultangazi'deki Halk Okulu isimli derginin ofis duvarları ile kapılarının çelik plakalar ile güçlendirilmiş olduğu, içerisinde kripto odaların, bölmelerin bulunduğu, terör örgütünün yurtdışında bulunan

Merkez Komitesi ile ofis içerisinde bulunan mevcut dijital materyaller ile haberleşme yapılarak izlenilmesi gereken eylem planlarının aktarımının sağlandığı ve yapılması yönünde talimat gelen eylem planlarının, basımı yapılarak satılan dergi

sayıları içerisindeki yazılara şifreli olarak gizlendiği ve eylem için metropollerde hazır bekleyen DHKC milislerine, SPB'ne(Silahlı Propaganda Birlikleri) bu yollarla iletilerek eylemlerin gerçekleştirilmeye çalışıldığı şeklinde bilgiler elde edildiği ifade edildi.

Açıklamada, terör örgütüne ait adreste suç ve suç unsuru olabilecek delillerinin elde edilmesi, şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla bugün saat 12.00 sıralarında operasyon düzenlendiği kaydedildi. Operasyon yapılan adreste güçlendirilmiş şekilde bulunan 6 demir ve çelik kapıdan 2'sinin kilitli olduğu ve içeride bulunan örgüt mensuplarının açmamaları üzerine kapıların oksijen kaynağıyla kesilerek açıldığı belirtildi. Ekiplerin içeri girmesiyle Y.G, E.Y, F.İ, A.B, M.U isimli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındığı ve şüphelilerin tamamının; DHKP-C terör örgütü üyeliği suçlamasıyla adli mercilerde devam eden davalarının bulunduğu, F.İ.'nin Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan, Y.G.'nin de 'Görevi Yaptırmamak için Direnme suçundan adli makamlarca arandığı açıklandı.

Yapılan aramalarda gözaltına alınan şüphelilerin kırarak veya yakarak zarar verdikleri çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C OPERASYONU HELİKOPTER KAMERASINDA 5 GÖZALTI
SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C OPERASYONU HELİKOPTER KAMERASINDA 5 GÖZALTI
SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C OPERASYONU HELİKOPTER KAMERASINDA 5 GÖZALTI
SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C OPERASYONU HELİKOPTER KAMERASINDA 5 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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