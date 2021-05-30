Sultangazi'de terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu; çevredekiler tedirgin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultangazi'de terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu; çevredekiler tedirgin

Sultangazi'de terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu; çevredekiler tedirgin
Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de sokağa terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu.

SULTANGAZİ'de sokağa terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu. Sokakta yaşayanlar tedirgin olduklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir sokağa terk edilen minibüs evsizlerin ve uyuşturucu kullananların yuvası oldu. Minibüsün uzun süredir park edildiği yerden kaldırılmadığı belirten sokak sakinleri, minibüsün bir an önce kaldırılmasını istiyor.

"ÇOK ŞİKAYET ETTİK AMA BİR ŞEY YAPILMADI"

Muazzez Poyraz, "Biz bu sokağa iki sene önce taşındık. Biz taşındığımızda da bu araç buradaydı. Çok şikayetçiyiz. Dışarı çıkamıyoruz. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz, rahat gezdiremiyoruz. Akşamları özellikle korkudan dışarı çıkamıyoruz. Her an bize bir şey yapacaklar diye çok korkuyoruz. Bunu çok şikayet ettik ama bir şey yapılmadı. Lütfen bunu buradan alsınlar. Sahibini arıyoruz; 'Maddi durumum yok' diyerek almıyor" dedi.

"BU ARABANIN BURADAN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Muharrem Gönültaş ise "Gece tuhaf tuhaf sesler çıkartıyorlar. Arabaya vuruyorlar. Kriz geçiren var. Polise şikayet ettik. Bir gelişme yaşanmadı. Toplandık, dövdük yine bir gelişme yaşanmadı. Araçta madde kullanıyorlar. Ses çıkartıyorlar. Çocukları korkutuyorlar. Her gece farklı biri geliyor. Birini dövüyorsun, diğeri geliyor. Hepsi de yabancı uyruklu insanlar. Mahalleli olarak çok şikayetçiyiz. Bu arabanın buradan kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

KENDİSİNİ UYARAN VATANDAŞLARI TEHDİT ETTİ

Öte yandan, sokak sakinleri önceki gece minibüs içinde uyuyan yabancı uyruklu kişiden rahatsız oldu ve bu kişiyi uyandırarak sokaktan uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine minibüste uyuyan kişi, kendisini uyaranları tehdit etti. O anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. 

(Fotoğraf) 


Sultangazi'de terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu; çevredekiler tedirgin
Sultangazi'de terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu; çevredekiler tedirgin
Sultangazi'de terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu; çevredekiler tedirgin
Sultangazi'de terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu; çevredekiler tedirgin
Sultangazi'de terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu; çevredekiler tedirgin
Sultangazi'de terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu; çevredekiler tedirgin
Sultangazi'de terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu; çevredekiler tedirgin
Sultangazi'de terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu; çevredekiler tedirgin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil

ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Devlet Bahçeli Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Demet Evgar Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Ergin Ataman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sultangazi'de terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu; çevredekiler tedirgin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 13:13:18. #1.13#

title