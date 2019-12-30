Sultangazi'de temizlik görevlisinin fırtınada zor anları
Haberler » Güncel » Sultangazi'de temizlik görevlisinin fırtınada zor anları - Haber

Sultangazi'de temizlik görevlisinin fırtınada zor anları

Görevlinin plastik çöp arabası fırtınada yola sürüklendi.

30.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:51
Sultangazi'de temizlik görevlisinin fırtınada zor anları

Görevlinin plastik çöp arabası fırtınada yola sürüklendi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Sultangazi'de temizlik görevlisi zor anlar yaşadı. Görevlinin plastik çöp arabası ise fırtınada yola sürüklendi.

İstanbul'da etkisini artıran fırtına, Sultangazi'de temizlik görevlisine zor anlar yaşattı. Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ağzı açık olan poşetlerden çöplerin dışarıya yayılmasını önlemek isteyen temizlik görevlisi, poşetlerin ağzını bağlamaya çalıştı. O sırada görevlinin plastik çöp arabası yola doğru sürüklendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sultangazi'de temizlik görevlisinin fırtınada zor anları
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler