Sultangazi'de temizlik görevlilerinin maske şikayeti

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - KORONAVİRÜSTEN korunmak için kullanılan maskelerin rastgele çevreye atılması, kirlilik yaratıyor. Sultangazi'de bir kişinin kullandığı maskeyi yere attığı anlar güvenlik kamerasına yansırken bu durumdan en çok ilçede görev yapan temizlik görevlileri şikayetçi.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından hayatın bir parçası olan cerrahi maskeler, tıbbi atık olarak kabul ediliyor. Kullanılıp atılan maske ve eldivenler tehlike saçarken, Sultangazi'de görevli temizlik personelleri, kullanılmış maske ve eldivenlerin sokaklarda yere atılmasından şikayetçi. Vatandaşlara çağrıda bulunan temizlik görevlisi Ercan Öcebe, "Sokak aralarında, genellikle kaldırım kenarlarında aşırı derece yere atılmış maskeler var. Kullanılmış maskelerin yere atılması sağlığa ve çevreye zararlı. Bizim daha iyi temizlik çalışması yapabilmemiz için çevreye ve çalışanların emeğine saygı göstermek için lütfen maske ve eldiven atmayalım" dedi.