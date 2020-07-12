Sultangazi'de tekstil deposu hırsızları kamerada
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Sultangazi'de tekstil deposu hırsızları kamerada

SULTANGAZİ'de bir tekstil firmasının deposuna giren yüzü maskeli 3 kişi, vatandaşlara ve çalan alarma aldırmadan kısa sürede 130 bin liralık ürünü çalarak kayıplara karıştı.

Sultangazi'de tekstil deposu hırsızları kamerada
12.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:06
SULTANGAZİ'de bir tekstil firmasının deposuna giren yüzü maskeli 3 kişi, vatandaşlara ve çalan alarma aldırmadan kısa sürede 130 bin liralık ürünü çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları bir vatandaş ve güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Cebeci Mahallesi'nde önceki gün saat 06.45 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araçla bir tekstil firmasına ait depoya gelen yüzleri maskeli 3 kişi, levye yardımıyla deponun kepengini açtı. Bir kişi, sopayla deponun güvenlik kamerasının yönünü değiştirirken depoya giren hırsızlar, paketlenmiş halde bulunan kumaş pantolonları geldikleri araca yükledi. Deponun çalan alarmına ve alarmı duyarak balkona çıkan vatandaşlara aldırmadan hırsızlığa devam eden 3 kişi, yaklaşık 2 dakika içinde 130 bin liralık kumaş pantolonu çalarak olay yerinden uzaklaştı.  Alarmın sesine uyanan vatandaşlar bir yandan polise haber verirken bir yandan da yaşanan hırsızlığı cep telefonu yardımıyla an ve an görüntüledi. Hırsızlık deponun güvenlik kamerasına da yansıdı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olay yerinde delil araştırması yaparken depo sahibi Erol Seven, hırsızlardan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayda kullanılan aracın plakasının sahte olduğunu belirledi. 

"İNSANLARIN ALIN TERİNİ ÇALIYORLAR"

Komşularının haber vermesiyle yaşanan olaydan haberdar olduğunu belirten firma sahibi Erol Seven, "Sabah 06.40 civarında komşumuzun beni araması üzerine olaydan haberdar olduk. Komşumuz bize, depomuzda hırsız olduğu söylendi. Koştuk, geldik. Yazık günah insanların emeklerini, alın terini çalıyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi, alarm çalmamış gibi devam etmişler. Buldukları bir tahta parçasıyla dış kameraların yönünü değiştirmişler, yukarı almışlar. Ama iç kamerayı unutmuşlar. İç kameradan her şey belli. Demek ki, bu işi bu insanlar profesyonel yapıyor. Gelen mala gelsin ama keşke de olmasaydı. Yaklaşık 120- 130 bin civarı ürünü çaldılar. Emniyet güçlerimiz olayla ilgili çalışmalarını başlattı. Elinden geleni yapıyorlar. Ben bulunacaklarından eminim" dedi. HIRSIZLIK OLAYI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, depo olarak kullanılan dükkanın bulunduğu sokağa gelen hafif ticari araçtan kapüşonlu ve yüzü maskeli iki kişinin indiği görülüyor. Şüphelilerden biri araçta bulunan levyeyi alarak, dükkanın otomatik kepengini kırmaya çalışıyor. Sokaktan geçen bir kadını fark eden şüpheliler, koşar adımlarla geldikleri araca binerek kadının gitmesini bekliyor. Kadının sokaktan ayrılmasından sonra araçtan inen iki kişi, levye ile kepengi kırmaya devam ediyor. Deponun dış kamerasını fark eden şüpheli sopayla kameranın açısını değiştirirken kısa sürede deponun kepengini kıran iki kişi içeri giriyor. Aracı kullanan kişi ise, direksiyon başında beklemeye devam ediyor. Şüphelilerin içeri girmesiyle birlikte deponun alarmı devre giriyor. Alarmın çalışmasıyla birlikte hırsızlar, yaklaşık 2 dakika içerisinde içeride paketlenmiş olan ürünleri araca yükleyerek olay yerinden kaçıyor. 


Kaynak: DHA

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