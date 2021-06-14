SULTANGAZİ'DE TEKMELİ TOKATLI KAVGALAR KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE TEKMELİ TOKATLI KAVGALAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de hafta sonu iki farklı kavga çıktı.

SULTANGAZİ'de hafta sonu iki farklı kavga çıktı. Kavgalar polis tarafından sonlanırken, o anlar kameralara yansıdı.

İlk kavga Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre aynı kıza aşık olan iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların aile büyükleri de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, olay sırasında bir kişinin kafasına aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

İkinci kavga ise Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde çıktı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grubun kavgasında bir kişiyi aralarına alan kişiler tekme tokat döverken, olay yerinin yakınında bulunan trafik polisleri kavgaya müdahale etti. Polisi görenlerden bazıları olay yerinden uzaklaşarak açtı.

SULTANGAZİ'DE TEKMELİ TOKATLI KAVGALAR KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEKMELİ TOKATLI KAVGALAR KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEKMELİ TOKATLI KAVGALAR KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEKMELİ TOKATLI KAVGALAR KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEKMELİ TOKATLI KAVGALAR KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEKMELİ TOKATLI KAVGALAR KAMERADA
SULTANGAZİ'DE TEKMELİ TOKATLI KAVGALAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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