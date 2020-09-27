Sultangazi'de tehlikeye aldırış etmeden selfi çektiler
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Sultangazi'de tehlikeye aldırış etmeden selfi çektiler

27.09.2020 09:58 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:05
Sultangazi'de tehlikeye aldırış etmeden selfi çektiler

SULTANGAZİ'de alev alan bir elektrik direğinde patlamalar meydana geldi.

SULTANGAZİ'de alev alan bir elektrik direğinde patlamalar meydana geldi. Paniğe neden olan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, 3 genç tehlikeye aldırış etmeden direğin yanında selfi çekti. 

Sultangazi Cebeci Mahallesi, Dökümcüler Sitesi'nde alev alan elektrik direğindeki kablolarda yangın çıktı. Alevlerin de etkisiyle kablolarda patlama oldu. Art arda patlayan kablolar sokakta adeta havai fişek görüntüsü oluşturdu. Patlamayla birlikte koparak yere düşen kablolar ise paniğe neden oldu.  Çevredekiler patlamaların yaşandığı anlarda olay yerinden uzaklaşırken, üç genç tehlikeye aldırış etmeden elektrik direğinin yanından uzaklaşmadı. Gençlerden biri çekirdek yiyip, patlayan kabloları izlerken, arkadaşı da o anları cep telefonu ile kaydetti. Selfi de çeken gençler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 


Sultangazi'de tehlikeye aldırış etmeden selfi çektiler
Sultangazi'de tehlikeye aldırış etmeden selfi çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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