SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi'de bir kişi, üzerinde Türk Lirası olmadığını ve ödemeyi Kuveyt Dinarı'yla yapacağını söyleyerek, tedavülden kalkmış parayla 3 bin TL değerindeki cep telefonu alarak esnafı dolandırdı. Yaşanan dolandırıcılık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre Cebeci Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, cep telefonu almak için bir iş yerine geldi. Yaklaşık 3 bin TL değerindeki telefonu almak isteyen kişi, iş yeri sahibine üzerinde Türk Lirası olmadığını ve ödemeyi Kuveyt Dinarıyla yapmak istediğini söyleyerek tedavülden kalkmış paraları verdi. Para üstünü de Türk Lirası olarak alan kişi, cep telefonunu aldıktan sonra esnafı dolandırarak ortadan kayboldu.

'BİZİ DOLANDIRIP GİTTİ

İş yeri sahibi Ayhan Yayla, 'Akşam saatlerinde iş yerinde arkadaşlarla beraber oturuyorduk. Bir müşteri içeri girerek, telefon alacağını söyledi. Reyonda beğendiği bir telefonu almak istediğini söyleyerek fiyatını sordu. Kendisinde Kuveyt dinarı olduğunu ve parada bir sorun olmadığını belirtti. Bizde paraya baktık, bir sorun göremedik. Kendisine 2 bin 800 TL değerindeki beğendiği telefonu verdik. O da bize 2 bin 850 TL değerinde olduğunu öne sürdüğü Kuveyt dinarlarını verdi. Biz kendisine 50 TL para üstü verdik. Telefonu aldıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Daha sonra arkadaşlarımızdan biri tanıdığımız bir dövizciyi arayarak, telefonuna paraların fotoğrafını gönderdi. O arkadaşımız bize verilen paranın tedavülden kalktığını söyledi. Biz bu paranın tedavülden kalktığını bu şekilde öğrenmiş olduk. Adam bizi dolandırıp, gitmiş.

Alışveriş sırasında altı arkadaşımız iş yerindeydi. Hepimiz parada bir sorun olmadığını düşündük. Bize verilen paranın tedavülden kalkan bir para olduğunu hiç düşünmedik. İlk defa gördüğüm bir para. O ara nasıl olduysa parayı aldık. Bu kişinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Biz tedavülden kalkan bu paraları çöpe atacağız. Bir işimize yaramıyor dedi.

DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA

Yaşanan dolandırıcılık olayı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine giren cerrahi maskeli kişi, bir süre reyondaki telefonları inceledikten sonra bir telefonu beğeniyor. Fiyatını sorduktan sonra iş yeri sahibine Kuveyt dinarı verdikten sonra telefonu alıp iş yerinden uzaklaştığı görülüyor.