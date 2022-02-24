SULTANGAZİ'DE TAYT DAYAĞI: KARISINI HASTANELİK ETTİ, SERBEST KALDI

Olay, geçen pazar günü Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işinde çalışan Zafer Bozkurt, tayt giydiği gerekçesiyle eşi Esra Bozkurt 'a saldırdı. Genç kadın dakikalarca dehşeti yaşadı. Gürültüleri duyan komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan Esra Bozkurt'u, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırdı. Zafer Bozkurt ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede 3 gündür tedavi gören Esra Bozkurt, dün taburcu edilirken, eşi Zafer Bozkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bozkurt, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TAYT GİYDİĞİ İÇİN TARTIŞMA ÇIKARDI"

"ŞİKAYETÇİ OLURUM DİYE HASTANEYE GÖTÜRMEDİ"

"İYİ Kİ ÖLMEMİŞİM DİYORUM"

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

"ÖLDÜRMEK İÇİN DÖVÜYOR"

Kız kardeşinin sayıkladığını belirten Bayat, "Biz yardım istiyoruz. Çünkü şu anda kız kardeşim korkuyor belli belirsiz sayıklıyor, 'Buraya gelecek mi korkuyorum' şeklinde. Sürekli onu ailesiyle ve kendisiyle tehdit etmiş. 'Aileni öldürürüm seni öldürürüm' şeklinde sözlerle istismar ediyor. Kıskançlıktan ötürü tabi. Çünkü kendisi ondan en az 23 yaş büyük. Giyindiğinde ya da makyaj yaptığında 'Sen başkası için süsleniyorsun. Bir yere mi gideceksin? Beni mi terk edeceksin?' şeklindeki bahanelerle büyük kavgalar çıkarıyor. Çünkü kendisi yaşlı ama kız kardeşim yeni doğum yapmış, nereye gidebilir. Kızın psikolojisini bozuyor bu şekilde sözleriyle. Fiziksel şiddet çok büyük buraya ambulansla geliyor. Eşi inkar ediyor zaten kendini duvara vurdu diyor. Öldürmek için dövüyor" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel