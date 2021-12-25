Son dakika gündem: Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı

Son dakika gündem: Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre SULTANGAZİ'de elinde taşla hastaneye giren bir kişi dehşet saçtı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de elinde taşla hastaneye giren bir kişi dehşet saçtı. Çalışanları tehdit eden saldırgan masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı.

Olay, dün gece saatlerinde Sultangazi'de bulunan özel hastanede yaşandı. İddiaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen Oğuzcan Y.'ye  güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren Oğuzcan Y., dehşet saçtı. Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan Oğuzcan Y. çıkarken de park halindeki 9 araca hasar verdi. Hastaneden telefon da çaldığı belirtilen Oğuzcan Y., Esentepe Mahallesi'nde yakalandı.


Son dakika gündem: Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı

Son dakika gündem: Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı

Son dakika gündem: Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı

Son dakika gündem: Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı

Son dakika gündem: Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı

Son dakika gündem: Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı

Son dakika gündem: Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı

Son dakika gündem: Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı

Son dakika gündem: Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı

Bir gören bir daha baktı! Karısıyla barışan sevgilisi tarafından eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı

Bir gören bir daha baktı! Karısıyla barışan sevgilisi tarafından eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title