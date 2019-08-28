Sultangazi'de tamirhanede yangın

28.08.2019 14:54

Sultangazi'de bir tamirhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi Mescidi Selam tramvay durağı yakınında bulunan bir iş yerinde, araç tamiri sırasında kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, bakımı yapılan araç ile tamirhanedeki bir otomobil ve iş yerindeki malzemeler zarar gördü.

Kaynak: AA