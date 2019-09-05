Sultangazi'de tamirhane deposunda yangın

Güzellik merkezinde 6 saat saçını yaptıran genç kadın, hesabı ödemeden kaçtı
Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı
Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili AK Parti'den ilk tepki: Makam araçlarını bulamayınca hizmet araçlarını getirmiş
Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı
Canlı yayında şoke eden yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sınırı açarız" restine AB'den ilk yanıt: İyi niyetle hareket edileceğine inanıyoruz