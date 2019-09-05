Sultangazi'de tamirhane deposunda yangın

Sultangazi'de tamirhane deposunda yangın

05.09.2019 16:03
Sultangazi'de tamirhane deposunda yangın
Kaynak: DHA
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