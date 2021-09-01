SULTANGAZİ'DE TAKSİCİ ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI
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SULTANGAZİ'DE TAKSİCİ ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

SULTANGAZİ'DE TAKSİCİ ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de arkadaşıyla birlikte sokakta oynayan 9 yaşındaki Nisanur Bizan'a çarpan taksi sürücüsü, yaralı çocuğu ve annesini hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı.

SULTANGAZİ'de arkadaşıyla birlikte sokakta oynayan 9 yaşındaki Nisanur Bizan'a çarpan taksi sürücüsü, yaralı çocuğu ve annesini hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Sürücünün kaza öncesi taksi ile sokağa girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 30 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta arkadaşıyla birlikte oynayan Nisanur Bizan'a (9) sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 THC 58 plakalı taksi çarptı. Sürücü, kaza sonrası otomobilden inerek yaralı kızı ve annesi Raife Bizan'ı alarak hastaneye götürdü. Burada, yaralı kızın annesi Raife Bizan'a taksiye ceza kesilmemesi için otoparka aracı park edeceğini söyleyip ayrıldı. Sürücü, daha sonra bir daha hastaneye geri dönmedi. Hastane polisine bilgi veren Bizan ailesi, taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 

"CANIM ÇOK YANDI. ÇOK KORKTUM"

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Nisanur, hastaneye gittiklerini ve arabanın çarpması sonucu bayıldığını anlattı. Küçük kız, "Bana çarptı bayıldım. Sonra gözümü açtım hastanedeyim. Yanımda sadece annem vardı. Canım çok yandı. Omuzum ağrıdı. Çok korktum" dedi.

"BEN O TAKSİCİYİ BULUP YÜZ YÜZE GELMEK İSTİYORUM"Anne Raife Bizan ise, olay sırasında evde olduğunu ve çocukların ağlama sesi duyduğunu söyledi. Bizan, "Evde iş yapıyordum. Araba sesi geldi. Çocuk 'ablama araba çarptı' diye ağıyordu. Hemen aşağı indim. Kızım ağlayarak, 'anne omuzum ağrıyor' dedi. Omuzu, suratı, ayağı yara içindeydi. Taksici bizi hastaneye götürdü. Numaramı aldıktan sonra 'Arabamı bağlayacaklar. 15 dakika sonra geleceğim' diyerek gitti. ve bir daha geri dönmedi. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayım. Bu durumda beni bırakmasaydı, çocuğum 'Nasıl? İyi mi?' diye baksaydı. Onun ceza almasını istiyorum. Hastane masraflarımı da ödesin. 600 lira hastane masrafı tuttu. En azından çocuğuma gelip bakabilirdi. Ben o taksiciyi bulup yüz yüze gelmek istiyorum. Ben arkadaşımla beraber geceye kadar hastanedeydim. Çarpan sürücünün bulunmasını istiyorum. 600 lira verdim ama benim de durumum yok. Kiracıyım, sadece eşim çalışıyor. Gelirim yok. Allah rızası için onu bulun. Okulunun açılmasına 1 hafta kaldı, bu duruma geldi benim kızım" diye konuştu. Hastanede yapılan işlemlerin ardından küçük kızın kolunda çıkık olduğu ve hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı bildirildi.

TAKSİNİN SOKAKTAN KAÇMASI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kaza sonrası taksi sürücüsünün kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücü, anne Raife Bizan'ı ve yaralı kızı hastaneye bıraktıktan sonra otomobilinin başına döndü. Burada otomobiline binen sürücü, hızla sokaktan çıkarak kayıplara karıştı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SULTANGAZİ'DE TAKSİCİ ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI - Haberler
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