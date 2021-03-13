Sultangazi'de taciz iddisına dayak; Şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

SULTANGAZİ'de otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen bir kişi, çevredekiler tarafından dövüldü. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan G.G., isimli kişi çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yolu üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Yol üzerinde yürüyen G. G., iddiaya göre, durakta bekleyen E.B.D.'nin (14), yalnız olduğunu gördü. Durağa doğru yönelen G. G., kısa bir süre sonra E.B.D.'ye sözlü tacizde bulundu. Büyük bir korku yaşayan küçük kız, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Çığlık sesi üzerine durağın yakınında bulunan bir otobüs şoförü ve çevredeki vatandaşlar, küçük kızın yardımına koştu. Çığlık sesleri üzerine kaçmaya çalışan G. G.,'yi yakalayan otobüs şoförü, kaçmaması için tuttu. Olay yerine gelen vatandaşlar ise durumu öğrendikten sonra darp etmeye başladı. Yaşanan olay polise bildirildi. Taciz şüphelisinin kaçmaması için yere oturtan ve başından ayrılmayan vatandaşlar, G.G.'yi olay yerine gelen polise teslim etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülen G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından, adli makamlara sevk edildi. G.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı