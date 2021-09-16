Sultangazi'de taciz iddiası sonrası şüphelinin iş yeri kurşunlandı

TACİZ ŞÜPHELİSİNİN İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Gece saat 02.00 sıralarında taciz şüphelisinin iş yeri kurşunlandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleşen olayda iş yerinin kepengine çok sayıda mermi isabet etti. Market sahibi Osman Ü., ise kısa bir süre sonra polis tarafından evinde gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Osman Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"Mahalle sakinlerinden Mehmet Arıkan, "Market sahibi, kız çocuğunu taciz etmiş. Annesi geldi. Kriz geçirmişti. Marketin kepenklerini tekmeledi. Daha sonra biz evde otururken, silah sesleri geldi. Markete silahla sıkmışlar. Kimin yaptığını görmedik. Duyduğumuza göre bu kişi daha önce de başka çocukları da taciz etmiş" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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