Sultangazi'de sürücü kursları ve araçları dezenfekte edildi
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Sultangazi'de sürücü kursları ve araçları dezenfekte edildi

Sultangazi Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte bugün itibariyle açılan sürücü kurslarını ve kurs araçlarını dezenfekte etti.

Sultangazi'de sürücü kursları ve araçları dezenfekte edildi
01.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:07

Sultangazi Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte bugün itibariyle açılan sürücü kurslarını ve kurs araçlarını dezenfekte etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme süreciyle birlikte sürücü kursları da bugün itibariyle açıldı. Sultangazi Belediyesi ilçede faaliyet gösteren kursları ve kurs araçlarını korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte etti. İlçedeki tüm sürücü kursu araçları bir araya toplandıktan sonra belediye personeli tarafından tek tek dezenfekte edildi. Kurs araçlarının yanında sürücü kurslarının da dezenfekte edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren sürücü kursu yetkilisi Evren Gonca İncioğlu, "16 Mart'ta Bakanlığımızın emriyle kapatmıştık. Şimdi araçlarımız ve kurumlarımız dezenfekte edildi. Artık adaylarımızı güvenli bir şekilde kurumlarımıza bekliyoruz" dedi.

"Adaylarımız kursa girdiğinde ilk önce kendilerini dezenfekte edecek"

Belediye ekipleri tarafından kursların ve kurs araçlarının dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirten Sultangazi Sürücü Kursları Derneği Başkanı İsmail Başçı, "16 Mart'tan itibaren kurumlarımız kapalıydı. Bugün itibariyle tüm sürücü kurslarımız açıldı. Kurumlarımızda bütün önlemlerimiz alındı. Belediyemiz tarafından kurumlarımız dezenfekte edildi. Sultangazi Belediyesi tarafından bugün de araçlarımız dezenfekte edildi. Adaylarımız için her türlü önlemlerimizi kurumlarımızda aldık. Adaylarımız kursa girdiğinde ilk önce hijyen noktamızda kendilerini dezenfekte edecekler ve ateşleri ölçülecek. Derse girerken de eldiven ve maske temini kurumlarımız tarafından yapılacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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