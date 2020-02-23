SULTANGAZİ'DE SURİYELİ GENCİN TELEFONUN GASP EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA

23.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:51

Ali ABLAY/ SULTANGAZİ'de sokakta yürüyen Suriyeli gence saat sorup, ara sokağa çeken 3 şüpheli gencin telefonunu gasp etti. Yakalanan 3 şüpheli tutuklanırken, şüphelilerin Suriyeli gencin telefonunu gasp ettiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, 12 Şubatta Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen 17 yaşındaki Suriyeli S.C.'nin yanına gelen 3 şüpheli, gence saatin kaç olduğunu sordu. Şüpheliler daha sonra genci ara sokağa çekerek telefonunu gasp etti. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, sokaktaki güvenlik kamera görüntüleri inceledikten sonra, şüphelilerin bulunabilecekleri yerler tespit etti. Ekipler, aynı gün saat 23.30 sıralarında şüphelilerin gasp ettikleri telefonun kilidini kırdırmak için telefoncuya götürdüklerini tespit etti. Şüpheliler Emir B. (20), Salih Ç. (19) ve V.K. (17) 50. Yıl Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda Emir B.'nin "Yağma", "Kasten Yaralama", "Kasten Yaralama/Mala Zarar Verme" olmak üzere 3 suç kaydı, Salih Ç.'nin "Kasten Yaralama", "Kasten Yaralama/Tehdit/Hakaret", "Kasten Yaralama/Yağma" suçlarından 3 suç kaydı, V.K.'nın ise "Hakaret" suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin Suriyeli gencin telefonun gasp ettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü: -------------------Şüphelilerin Suriyeli genci gasp etmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Kaynak: DHA