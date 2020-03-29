Sultangazi'de şüphe üzerine durdurulan araçtan böyle kaçtılar Sultangazi'de şüphe üzerine durdurulan araçtan böyle kaçtılar Kaçan bir şahıs polis ekipleri ateş etti Sultangazi'de şüphe üzerine durdurulan araçtan ve şahısların üstünden tabanca çıkarken, şahıslardan biri kaçarken polis ekiplerine ateş etti.

Sultangazi'de şüphe üzerine durdurulan araçtan böyle kaçtılar

Kaçan bir şahıs polis ekipleri ateş etti

İSTANBUL - Sultangazi'de şüphe üzerine durdurulan araçtan ve şahısların üstünden tabanca çıkarken, şahıslardan biri kaçarken polis ekiplerine ateş etti. Aracın durdurulma anı ve şahısların kaçış anları kameraya yansırken, 4 şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart saat 04.30 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi İsmetpasa Caddesi üzerinde iki aracı şüphe üzerine, kontrol amacıyla durdurulmak istedi. O esnada araçtan inen şahıslar bir anda "dur" ihtarına uymayarak Şair Abay Lisesi arkasına doğru kaçmaya başladı. Araçtan inen 6 şahıstan Yusuf Ç.(24), İsa Y.ve Görkem K.isimli şüpheliler olay yerinde yakalanırken, Azat S.isimli şüpheli kaçarken, polislere 2 el atış yaparak kaçmaya devam etti. Ancak şahıs Yunus Emre Mahallesi 1386/1 sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan diğer 2 şahsı ise yakalama çalışması devam ediyor. Şahısların üst ve araç aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şahısların yapılan sorgulamasında; Azat S. isimli şahsın 2 "Kurumdan ve İş yerinden Hırsızlık", 2 "Kapkaç", 2"Uyuşturucu Madde Ticareti", 1 "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Genel Güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından, İsa Y. isimli şahsın ise 37 "Yağma", 2 "Kasten Yaralama", 1 "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması", 1" Toplantı Gösteri Yürüyüşlerine Muhalefet", 1 "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak", 1 "Açıktan Hırsızlık", 2"Kullanmak için Uyuşturucu Bulundurma", 1 "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarından, Yusuf Ç. isimli şüphelinin ise 1 "6136 SKM", 3 "Kasten Yaralama" ve 1 "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", 2 "Kötü Muamele, "1 "Mala Zarar Verme", 1 "Kullanmak için Uyuşturucu Bulundurma" suçlarından, Görkem K'nin ise, 1 "Kasten Yaralama" suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

20 Mart günü adli makamlara sevk edilen Azat S., İsa Y., Yusuf Ç. ve Görkem K. isimli şahıslar hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA