Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı
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Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı.

06.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:28
Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün için yaptığı uyarıların ardından 'de sulu kar yağışı başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbullulara kar yağışı uyarısı yapmıştı. Kent genelinde olumsuzluklar yaşanmaması için kar önlemleri alındı. Sabah saatlerinde Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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