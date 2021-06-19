Sultangazi'de su tahliyesi devam ediyor
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Sultangazi'de su tahliyesi devam ediyor

Sultangazi'de su tahliyesi devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de su tahliyesi devam ediyor Sultangazi'de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle bir sokak suyla dolması nedeniyle araçlar suda mahsur kaldı.

Sultangazi'de su tahliyesi devam ediyor

İSTANBUL - Sultangazi'de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle bir sokak suyla dolması nedeniyle araçlar suda mahsur kaldı. Bazı binaların giriş katlarını su basarken, ekiplerin su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla dolmuş ve sokakta bulunan 3 araç suda mahsur kalmıştı. Yağış nedeniyle bazı binaların zemin katlarını da su bastı. Su baskını nedeniyle bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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