SULTANGAZİ'DE SOPALI VE DEMİR ÇUBUKLU KAVGA KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE SOPALI VE DEMİR ÇUBUKLU KAVGA KAMERADA

Sultangazi'de biri yabancı uyruklu, iki grup arasında kavga çıktı.

16.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:45

Sultangazi'de biri yabancı uyruklu, iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirine sopa ve demir çubuklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, kavga ve polisin tarafları ayırmak için havaya ateş açma anını saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti.

Olay, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde önceki gün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilerden oluşan bir grup ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflar, sopa ve demir parçalarıyla birbirlerine saldırdı. Çevredekiler tüm müdahalelerine rağmen iki grubu ayıramayınca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırmaya çalışırken, oradan geçen bir sivil polis memuru havaya ateş açtı. Tarafların kavgası, polisin müdahalesiyle sonlandı.

KAVGA ANI KAMERADA

O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden tarafların birbirlerine demir parçalarını fırlattığı ve vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Ayrıca taraflardan birinin kendilerini ayırmaya çalışan vatandaşa, 'Size ne oluyor, siz niye karışıyorsunuz?' diyerek tepki gösterdiği kameraya yansıdı. Olay gerinden geçen sivil bir polis memurunun havaya ateş ederek iki grubu ayırmaya çalıştığı kameraya yansıdı.

SULTANGAZİ'DE SOPALI VE DEMİR ÇUBUKLU KAVGA KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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