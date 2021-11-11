Sultangazi'de sönmeyen alev

"ALT TARAFIMIZ SANAYİ KİMSAYAL ATIK ATTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Murat Sungurlu, "Alt tarafımız sanayi. Kimsayal atık attıklarını düşünüyoruz. İtfaiye geldi ama söndürümedi. Daha öncede bir kaç defa yaşandı" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIÖte yandan bir kamyonetle çöp konteynerinin yanına gelen iki kişinin, konteynerin içine atık boşalttığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.