SULTANGAZİ'DE SÖNMEYEN ALEV

Esentepe Mahallesi 2875 Sokak'ta bulunan çöp konteynerine kimyasal madde atıldığı öne sürüldü. Kimyasal maddeden alevler çıkmaya başlayınca, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler şeritle sokağı trafiğe kapattı. Yaklaşık 1 saat boyunca süren yangın sırasında ufak çaplı patlamalar yaşandı, sokağı dumanlar kapladı. Yangın suyla söndürülemeyince belediyeye bağlı ekipler, konteynere kum attı.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan bir kamyonetle çöp konteynerinin yanına gelen iki kişinin, konteynerin içine atık boşalttığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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