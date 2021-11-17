SULTANGAZİ'DE SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI

Olay, 31 Ekim Pazar günü 16.00 sıralarında, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan dört çocuğun yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Durumu fark eden arkadaşları kız çocuğunu kolundan tutarak olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra kız çocuğu olayı annesine anlattı. Ailesi de polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler soruşturma başlattı. Kız çocuğunun taciz edildiği iddia edilen anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"İNSANLAR ÇOCUKLARINI DIŞARIYA ÇIKARMAYA KORKUYOR"

"BİR AY İÇERİSİNDE AYNI KİŞİ İKİ ÇOCUĞU TACİZ EDİYOR"

Metin Çelik ise, "Bundan yalnızca bir ay önce aynı olay yaşandı. Karşı komşumuzun kızı, annesine durumu anlatıyor. Daha sonra aynı kişi bir ay içerisinde başka bir kızı taciz ediyor. Belki de buralardan sürekli geçiyor, görmüşüzdür. Şikayetçi olundu. İki olay için de polis geldi. Birinin görüntü kayıtlarını aldılar; ama diğerini bulamadılar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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