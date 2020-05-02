Sultangazi'de sokağa çıkan araçlar denetlendi

Sultangazi'de sokağa çıkan araçlar denetlendi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de çalışmalarına devam ederek ilçede seyir halinde olan araçları tek tek denetledi.

Sultangazi'de sokağa çıkan araçlar denetlendi

İSTANBUL - Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de çalışmalarına devam ederek ilçede seyir halinde olan araçları tek tek denetledi. Denetlemelerde sokağa çıkan vatandaşların daha çok kısıtlamadan muaf olanlar olduğu görüldü.

Sultangazi'nin çeşitli bölgelerinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarında sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri yapıldı. Uygulama noktasına durdurulan araçların şoförleri tek tek denetlendi. Denetlemelerde sokağa çıkan vatandaşların daha çok kısıtlamadan muaf olanlar olduğu görüldü. Aracıyla denetim noktasına durdurulan bir vatandaş amcasının vefat ettiğini söyledi. Gerekli ölüm belgesini polis ekiplerine ibraz eden şahıs, yoluna devam etti. Su dağıtıcısı olarak çalışan iki kişi ise araçta yan yana koltuklarda oturmamaları yönünde ikaz edildi. Uyarılar üzerine vatandaşın aracın arkasına geçtiği görüldü.

Kaynak: İHA