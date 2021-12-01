Sultangazi'de "Sivas Tanıtım Günleri" başladı - Haberler
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Sultangazi'de "Sivas Tanıtım Günleri" başladı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Sultangazi'de

İstanbul Sivas Konfederasyonu ve Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Sivas Tanıtım Günleri" başladı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sivas Konfederasyonu ve Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Sivas Tanıtım Günleri" başladı.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'ndaki organizasyonun açılış törenine, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel ve İstanbul Sivas Konfederasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Karabiber ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, "Hemşehrilerimiz burada bir araya geliyorlar. Memleketlerine dair havayı soluyorlar. Dört gün boyunca burada stantlarımızı da dolduracak hemşehrilerimiz. Sultangazi'den ve dışarıdan gelecek insanlarımız, pazar gününe kadar buranın huzurunu, mutluluğunu ve hemşehrileriyle bir araya gelmenin gururunu yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

Tanıtım günlerinde vatandaşlar, düzenlenecek halk müziği konserlerini izleyebilecek ve kurulan stantlarda Sivas'a ait yöresel ürünleri tadabilecek.

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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