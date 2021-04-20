Sultangazi'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
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Sultangazi'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Sultangazi'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de sabah saatlerinde silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Sultangazi'de sabah saatlerinde silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay sabah 07.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. İnan A.(30) isimli şahıs, tanımadığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan İnan A. kanlar içerisinde yerde kaldı. Saldırgan ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Sultangazi'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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