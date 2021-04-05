Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI 1 KİŞİ YARALANDI
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Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI 1 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, kısa bir süre sonra olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Görkem T. ve arkadaşları arasında gün içinde 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Ardından akşam saatlerinde yedi kişi Görkem T.'nin oturduğu sokağın başında otomobil içerisinde beklemeye başladı. Görkem T.'nin evden çıkması üzerine şüphelilerden biri otomobilin içinden silahla ateş etti. Yaklaşık 5 el ateş eden saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaşırken, kurşunlardan biri Görkem T.'nin eline isabet etti. Kanlar içerisinde kalan ve yere yığılan Görkem T.'nin yardımına çevredekiler ve olaydan haberdar olan yakınları koştu. Görkem T., bir yakını tarafından araca konularak hastaneye götürüldü.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Görgü tanıklarının ve Görkem T.'nin yakınlarının bilgisine başvuran polis, kısa sürede olaya karışanların kimliklerini tespit etti. Ekipler, olaydan yaklaşık 45 dakika sonra şüphelileri suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.

Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI 1 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI 1 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI 1 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI 1 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI 1 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI 1 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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