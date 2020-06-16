Sultangazi'de silahlı kavga kamerada
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Sultangazi'de silahlı kavga kamerada

Sultangazi'de husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sultangazi'de silahlı kavga kamerada
16.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:28

Sultangazi'de husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında eskiye dayanan husumet bulunan Uğurcan C.(20) ile Turgay D.(36) isimli şahısların arasında kavga çıktı. Olayı gören vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması üzerine Recep E. (30), Abdulsamet O. (18) ve yaşı küçük E.B. isimli şahıs yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Uğurcan C. isimli şahıs, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Uğurcan E. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Silahlı kavga kamerada

Öte yandan, olayla ilgisi olmayan 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde tabanca olan bir şahsın etrafa tekme attığı ve silahla ateş ettiği görülüyor. Bir başka güvenlik kamera görüntüsünde ise silahlı şahsın koşarak olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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