Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı kavga; Bacağından vuruldu seke seke böyle kaçtı
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Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı kavga; Bacağından vuruldu seke seke böyle kaçtı

19.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:48
Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı kavga; Bacağından vuruldu seke seke böyle kaçtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'de aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında silahlı kavga çıktı.

SULTANGAZİ'de aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 1386 Sokak'ta meydana geldi. Silahlı kişi, Bedirhan İşler'in oturduğu binaya geldi. İşler ile bu kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sokağa taştı. Silahlı kişi, Bedirhan İşler'e ateş açtı. Bacağından yaralanan İşler, tek bacak üstünde seke seke sokak üzerindeki bir markete sığındı. Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Market sahibinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralı İşler'i ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, yerde iki adet boş kovan olduğu görüldü. Ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ELİ SİLAHLI SALDIRGAN KAMERADA

Olaya ait görüntüler çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralı Bedirhan İşler'in sekerek kaçtığı ve silahlı saldırganın olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

 


- İstanbul
Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı kavga; Bacağından vuruldu seke seke böyle kaçtı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı kavga; Bacağından vuruldu seke seke böyle kaçtı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı kavga; Bacağından vuruldu seke seke böyle kaçtı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı kavga; Bacağından vuruldu seke seke böyle kaçtı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı kavga; Bacağından vuruldu seke seke böyle kaçtı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı kavga; Bacağından vuruldu seke seke böyle kaçtı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı kavga; Bacağından vuruldu seke seke böyle kaçtı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı kavga; Bacağından vuruldu seke seke böyle kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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