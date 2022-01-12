SULTANGAZİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR, BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASINI YERİNDEN SÖKTÜ - Haberler
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SULTANGAZİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR, BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASINI YERİNDEN SÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR, BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASINI YERİNDEN SÖKTÜEmin YEŞİL- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın dış cephe kaplaması etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR, BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASINI YERİNDEN SÖKTÜ

Emin YEŞİL- Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın dış cephe kaplaması etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Binadan kopan dış cephe kaplamaları cadde üzerine savruldu. Şans eseri kimsenin geçmediği sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Olay Sultangazi, Yunus Emre Mahallesinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 1425 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın dış cephe kaplaması etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Binadan kopan dış cephe kaplamaları cadde üzerine savruldu. Şans eseri kimsenin geçmediği sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın dış cephesinde hasar meydana geldi. Binadan kopan parçalar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

SULTANGAZİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR, BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASINI YERİNDEN SÖKTÜ

SULTANGAZİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR, BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASINI YERİNDEN SÖKTÜ

SULTANGAZİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR, BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASINI YERİNDEN SÖKTÜ

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