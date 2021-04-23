Sultangazi'de sıcak çorba çeşmesi
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Sultangazi'de sıcak çorba çeşmesi

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG - Haberler | Güncel

Sultangazi'de sıcak çorba çeşmesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki çorba çeşmesinde hem sağlık çalışanları hem de hasta yakınları oruçlarını açıyor Sultangazi'de 2020'de hayata geçirilen ve ilçedeki iki ayrı noktada kurulan çorba çeşmeleri ramazanda vatandaşlara hizmet...

Sultangazi'de sıcak çorba çeşmesi

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki çorba çeşmesinde hem sağlık çalışanları hem de hasta yakınları oruçlarını açıyor

İSTANBUL - Sultangazi'de 2020'de hayata geçirilen ve ilçedeki iki ayrı noktada kurulan çorba çeşmeleri ramazanda vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan sıcak çorba çeşmesinden ise hem pandemiyle yoğun şekilde eden sağlık çalışanları, hem de hasta yakınları orucunu açıyor.

Sultangazi Belediyesi tarafından 2020 yılında hayata geçirilen sıcak çorba çeşmeleri, Ramazan ayında da hizmet vermeye devam ediyor. İftar saatinde yolda kalan ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar, çorba çeşmelerinde akan sıcak çorbalarla oruçlarını açıyor. Çeşmelerden biri de Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişinde bulunuyor. Özellikle korona virüs sürecinde büyük mücadele veren sağlık çalışanları ve hasta yakınları sıcak çorba çeşmesi ile orucunu açıyor.

"Sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza İftara yetişemeyen vatandaşlarımıza Her türlü desteği vermek için iftar çeşmelerimizden çorba akıyor"

Sultangazi Belediye başkanı yardımcısı Nurcan Öztürk iki noktada sıcak çorba çeşmeleri kurduklarını anlatarak, "İkram çeşmeleri vatandaşımıza şu Ramazan ayında özellikle iftar saatlerinde yardımcı oluyor. Ama buradaki çeşmemizin farklı bir tarafı da var. Biz bunu yedi, sekiz aydır sürdürüyoruz ve burada şuradan yola çıktık. Sağlık çalışanlarımıza bu Pandemi koşullarında istedikleri zaman ulaşabilecekleri bir alan oluşmuş olsun. Hem de burada hasta yakınlarına yardımcı olalım düşüncesiyle yola çıkmış olduk. Ramazan'da çoğaltarak ikram çeşmelerimizi yolumuza devam ediyoruz. Çeşme 00: 00'e kadar açık. Yine diğer yerlerde de aynı şekilde devam ediyor. Buradaki ve diğer noktalarda ki ikram çeşmelerimizde ekmek ve su var. Sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza İftara yetişemeyen vatandaşlarımıza her türlü desteği vermek için iftar çeşmelerimizden çorba akıyor" şeklinde konuştu.

Sıcak çorba çeşmesi uygulamasını hasta yakınları da memnuniyetle karşılıyor.

İftar için çorba alan vatandaşlardan Eray Çam "Hasta yakınları için özellikle mükemmel bir uygulama. Hizmet açısından da çalışan kardeş olsun yani hiç sorun çıkartmıyor abi ikincisini de vereyim üçüncüsünde vereyim diyor. Doyurmaya bakıyor yani sağ olsun. hastanede burada duran iyi günü değildir herhalde. Kötü günüdür yani özellikle bu ramazan ayında şimdi kantine gir bir tost yemek olmaz ama bir çorba Ramazan'ın favorilerinden birisidir. Niyetli olanlar için özellikle çorbadır yani. Böyle bir hizmete de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 16 gündür buradayız sağ olsun artık arkadaş gibi olduk onlarla da. inşallah Allah bütün hastalarımıza da şifa versin ama bu şekilde de bizi düşünmeleri çok ince bir hareket" dedi.

Sultangazi'de sıcak çorba çeşmesi
Sultangazi'de sıcak çorba çeşmesi
Sultangazi'de sıcak çorba çeşmesi
Sultangazi'de sıcak çorba çeşmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG

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