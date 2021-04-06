Sultangazi'de seyir halindeki taksi alev alev yandı
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Sultangazi'de seyir halindeki taksi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de seyir halindeki taksi alev alev yandı Sultangazi'de seyir halindeki ticari taksi motor bölümünden tutuşarak alev alev yandı.

Sultangazi'de seyir halindeki taksi alev alev yandı

İSTANBUL - Sultangazi'de seyir halindeki ticari taksi motor bölümünden tutuşarak alev alev yandı.

Yangın, dün öğle saatlerinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyir halindeki ticari takside çıktı. Edinilen bilgiye göre, 34 TER 73 plakalı ticari taksi seyir halindeyken motor bölümünde bir anda yanma oluşunca alev alev yandı. Motor bölümünden alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

(BT- MB-HK-

Sultangazi'de seyir halindeki taksi alev alev yandı
Sultangazi'de seyir halindeki taksi alev alev yandı
Sultangazi'de seyir halindeki taksi alev alev yandı
Sultangazi'de seyir halindeki taksi alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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