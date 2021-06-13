Sultangazi'de seyir halindeki otomobil yandı
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Sultangazi'de seyir halindeki otomobil yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil yandı Sultangazi'de içinde 4 kişinin bulunduğu araç akaryakıt istasyonundan çıktıktan bir süre sonra yandı.

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil yandı

İSTANBUL - Sultangazi'de içinde 4 kişinin bulunduğu araç akaryakıt istasyonundan çıktıktan bir süre sonra yandı. Yangın çevrede bulunan sürücüler tarafından söndürüldü.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde otobüs son durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nurullah Bektaş, kendisine ait 34 LZG 19 plakalı otomobilini bir süreliğine eniştesine verdi. Ardından Gazi Mahallesi'nde girdiği bir akaryakıt istasyonundan deposuna gaz doldurarak ayrıldı. Bir süre ilerleyen otomobil seyir halinde iken durdu. Tekrar çalıştırılan otomobil ikinci kez durdu. Bunun üzerine elektrikçi çağırılarak araç sanayiye götürüldü. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobil sanayiye götürüldüğü sırada bir anda alev aldı. 4 kişi aracın içinden çıkarken, çevrede bulunan sürücüler alevlere yangın tüpü ile müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışmasını yaptı. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli trafik oluştu.

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil yandı
Sultangazi'de seyir halindeki otomobil yandı
Sultangazi'de seyir halindeki otomobil yandı
Sultangazi'de seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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