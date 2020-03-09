SULTANGAZİ'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU
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Sultangazi, İstanbul, Güncel

SULTANGAZİ'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

İki farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi.

09.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:26
SULTANGAZİ'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

İki farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi.

Haber: Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de sahte içki üretilen iki farklı adrese düzenlenen operasyonda yüzlerce litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemelerle birlikte çok sayıda içki şişesi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de iki adresin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaşan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Habibler ve Yayla mahallelerinde sahte içki imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

İKİ FARKLI ADRESE OPERASYON

Yayla Mahallesi'nde yapılan operasyonda E.D. ve Mehmet Y., gözaltına alınırken, 30 litrelik 50 adet etil alkol dolu bidon, 30 litrelik 6 adet etil veya etanol dolu bidon, 30 litrelik 130 adet boş plastik bidon, bin adet şişe kapağı, çok sayıda etiket, damıtma makinesi ve makineye bağlı cihazlar, 9 tonluk plastik sıvı tankı, 1 adet hidrofor cihazı ve 1 adet dalgıç pompası ele geçirildi.

Habibler Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise Suriye uyruklu D.A, O.S, H. H. ve E. H., gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 8 bin 850 adet alkol dolu şişe, 41 adet içerisinde etil ve metil alkol bulunan 60 litrelik bidon, 2 adet plastik tanker, 1 adet alkol sıvısını şişelere koymaya yarayan huni, alkollerin yapımında kullanılan hortum, 2 bin 500 adet alkol şişelerinin kırılmasını önlemekte kullanılan file, bin adet TAPDK ibareli bandrol, 4 bin adet etiket, 1 adet alkometre, 4 bin 500 adet boş alkol şişesi ve 6 bin 200 adet ve kapak ele geçirildi.

SULTANGAZİ'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SULTANGAZİ'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

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