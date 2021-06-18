Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar mahsur kaldı
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Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar mahsur kaldı Sultangazi'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle sokak suyla doldu.

Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

İSTANBUL - Sultangazi'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle sokak suyla doldu. Araçlar suda mahsur kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu. Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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