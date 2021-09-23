Sultangazi'de rögar taştı, tekstil firması su altında kaldı - Haberler
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Sultangazi'de rögar taştı, tekstil firması su altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sultangazi'de rögar taştı, tekstil firması su altında kaldı Yağış nedeni ile tıkanan rögardan taşan su bir tekstil firmasını bastı, binayı kötü kokular sardı Sultangazi'de yağış nedeniyle tıkanan rögardan taşan su bir tekstil bir firmasını basarken, firmanın bulunduğu binayı da kötü kokular sardı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - - Sultangazi'de rögar taştı, tekstil firması su altında kaldı

Yağış nedeni ile tıkanan rögardan taşan su bir tekstil firmasını bastı, binayı kötü kokular sardı

İSTANBUL - Sultangazi'de yağış nedeniyle tıkanan rögardan taşan su bir tekstil bir firmasını basarken, firmanın bulunduğu binayı da kötü kokular sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansör boşluğuna ve imalathaneyi basan suyu tahliye etti.

Olay sabah saat 08.30 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi 2123 Sokak'ta yaşandı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeni ile Sultangazi'de faaliyet gösteren bir tekstil firmasının büyük kısmı su altında kaldı. İş başı yapmak için işyerini açan işletme sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. İşyerine giren işletme sahipleri ve çalışanlar 5 katlı binanın bodrum katında bulunan imalathanede makinelerin ve dikim için bekleyen malzemelerin bulunduğu alanın tamamen sular altında kaldığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansör boşluğuna ve imalathane bölümüne basan suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken, çalışanlar ise malzemelerin zarar görmemesi için mücadele etti. Bu sırada personel su içinde kalırken, işyeri yetkilisi ise, "Yağış nedeni ile taşan su önce kuyuya doluyor ardından ise asansör boşluğuna doluyor. Eğer bu kuyu olmasaydı iş yeri tamamen sular altında kalacaktı. Suyu tahliye etmek için kuyuya dalgıç motoru koydum ama yeterli olmadı" dedi.

Sultangazi'de rögar taştı, tekstil firması su altında kaldı

Sultangazi'de rögar taştı, tekstil firması su altında kaldı

Sultangazi'de rögar taştı, tekstil firması su altında kaldı

Sultangazi'de rögar taştı, tekstil firması su altında kaldı
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