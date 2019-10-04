Sultangazi'de riskli binaların tespit çalışmaları sürüyor

04.10.2019 12:51

Sultangazi'de olası bir afet durumunda can güvenliği riski taşıyan binaların tespit çalışmaları sürüyor.



6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında 2012 yılından bu yana Sultangazi'de 2 bin 70 riski binanın tespiti yönünde başvuru yapıldı. Riskli olduğu belirlenen binalara Sultangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce uyarı levhaları asılıp, konut ya da bina sakinleri bilgilendiriliyor. Binanın yıkımı gerçekleştirildikten sonra yerine deprem yönetmeliğine uygun binalar inşa edilerek ruhsatlandırma işlemi yapılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA