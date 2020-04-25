SULTANGAZİ'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER; TEMİZLİK GÖREVLİSİ MAHALLELİYE DANS İLE EŞLİK EDİNCE... SULTANGAZi'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayanlar evlerinden müzik çalarak eğlendi.

SULTANGAZi'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayanlar evlerinden müzik çalarak eğlendi. Bu sırada sokaktaki çöpleri toplayan bir görevli de çalan şarkı ve türkülere dans ederek eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması kondu.

Sultangazi'de 23 Nisan'da bir mahallenin sakinleri de evlerinden müzik çalarak eğlendi. Bu sırada sokaktan geçen bir temizlik görevlisi çalan şarkı ve türkülere kayıtsız kalamadı ve dans etti. Dans eden temizlik görevlisine evlerinden çıkamayan mahalle sakinleri de balkon ve pencerelerinden alkışlarıyla eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: DHA