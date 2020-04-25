Sultangazi'de renkli görüntüler; Temizlik görevlisi mahalleliye dans ile eşlik edince...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sultangazi'de renkli görüntüler; Temizlik görevlisi mahalleliye dans ile eşlik edince... - Haberler
Sultangazi, Güncel, Haber

Sultangazi'de renkli görüntüler; Temizlik görevlisi mahalleliye dans ile eşlik edince...

SULTANGAZi'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayanlar evlerinden müzik çalarak eğlendi.

25.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:30
Sultangazi'de renkli görüntüler; Temizlik görevlisi mahalleliye dans ile eşlik edince...

SULTANGAZi'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayanlar evlerinden müzik çalarak eğlendi. Bu sırada sokaktaki çöpleri toplayan bir görevli de çalan şarkı ve türkülere dans ederek eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması kondu.

Sultangazi'de 23 Nisan'da bir mahallenin sakinleri de evlerinden müzik çalarak eğlendi.  Bu sırada sokaktan geçen bir temizlik görevlisi çalan şarkı ve türkülere kayıtsız kalamadı ve dans etti. Dans eden temizlik görevlisine evlerinden çıkamayan mahalle sakinleri de balkon ve pencerelerinden alkışlarıyla eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Haberler
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Teröristlerden üs bölgesine taciz ateşi: 1 askerimiz şehit oldu Haberler
Teröristlerden üs bölgesine taciz ateşi: 1 askerimiz şehit oldu
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Haberler
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere 'paralel devlet' demesine cevap verdi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fahrettin Koca Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Fettah Can Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Falcao Fatih Terim Malcolm Thomas Fernando Muslera Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sultangazi'de renkli görüntüler; Temizlik görevlisi mahalleliye dans ile eşlik edince... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 13:01:47. #1.14#
title