SULTANGAZİ'DE RAYDAN ÇIKAN TRAMVAY OTOBÜSE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA SULTANGAZİ'de otobüse çarpan tramvay raydan çıktı.

SULTANGAZİ'de otobüse çarpan tramvay raydan çıktı. Kazada vatman ve otobüs şoförü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Sultançiftliği Mahallesi durağında meydana geldi. İddiaya göre Topkapı yönüne giden tramvayın freni boşalınca yolun karşısına geçmekte olan geçen İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi çevresinde dönerken, tramvay ise raydan çıktı. Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Otobüsün motor kısmında da ufak çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otobüs ve tramvayın ise boş olduğu öğrenildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ KAZA ANINI ANLATTIYaşanan olayı anlatan İETT şoförü, "Otobüs boştu son yolcumu durakta indirdim, Tramvay vatmanı frenlerinin boşaldığını söyledi. Frenleri tutmamış bana caddeden geçerken çarptı. yolcum yoktu. İyiyim" diye konuştu. Hafif şekilde yaralanan ve çarpmanın etkisiyle bel ve karın kısmında ağrılarının olduğunu söyleyen İETT şoförü, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.KAZA ANI KAMERADAKaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tramvay caddeden karşıya geçmekte olan otobüsün arka kısmından çarpıyor. Otobüs etrafında dönerken tramvay da raydan çıkıyor ve ardından duruyor.TOPLANAN KALABALIĞA SOSYAL MESAFE UYARISI

Kaza noktasında çok sayıda vatandaş toplanırken sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Video ve fotoğraf çeken ve kaza noktasını seyreden vatandaşlara polis ekipleri sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Kaza yerine çıkan yollar polis ekiplerince güvenlik şeridiyle kapatılarak araç geçişine izin verilmezken, kaza yerinde çalışmalar sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA