Sultangazi'de raydan çıkan tramvay ile otobüs çarpıştı - Olay anı görüntüsü Sultangazi'de raydan çıkan tramvay ile otobüs çarpıştı.

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay ile otobüs çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkan tramvay, Sultançiftliği mevkisinde İETT otobüsüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici bir süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak.

Kaynak: AA